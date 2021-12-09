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Segurança em Foco

PF apreende quase uma tonelada de cocaína no ES; entenda a química da droga

Quem traz os detalhes é o perito criminal federal André Bittencourt

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 11:57

Publicado em 

09 dez 2021 às 11:57
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas apreensões, que totalizaram quase uma tonelada de cocaína, ocorreram com 24h de intervalo desta semana no Espírito Santo. A primeira, de 510 kg da droga, foi realizada na manhã de terça-feira (7), em uma casa no bairro Interlagos, em Vila Velha. A segunda, na quarta-feira (8), ocorreu na Praia do Ribeiro, Praia da Costa, no mesmo município, e recolheu 380 kg de cocaína e uma lanha usada pelos criminosos. As quantidades chamam a atenção e, nesta edição do Segurança em Foco, o perito criminal federal André Bittencourt esclarece o que são essas drogas. Qual a estrutura química de uma droga desse tipo? Que consequências seu consumo traz ao organismo? Ouça:
Segurança em Foco - 09/12/2021

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