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PF alerta sobre casos de pornografia infantil na internet

As explicações são do delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 13:03

Publicado em 

13 jan 2022 às 13:03
Internet, computador
Internet, computador Crédito: Pixabay
As crianças e adolescentes estão, cada vez mais, presentes no ambiente virtual. E o assunto em destaque nesta edição do Segurança em Foco é a disseminação de pornografia infantil na internet. Crimes como armazenamento e divulgação de cenas pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes preveem que tipos de penas? Como as investigações permitem a identificação e localização de indivíduos envolvidos com a produção e divulgação desse tipo de material? As explicações são do delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer. Ouça a conversa completa!
Acesse a cartilha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) com informações sobre abuso sexual contra esse público.
Segurança Em Foco - 13-01-22.mp3

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