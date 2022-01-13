PF alerta sobre casos de pornografia infantil na internet

As crianças e adolescentes estão, cada vez mais, presentes no ambiente virtual. E o assunto em destaque nesta edição do Segurança em Foco é a disseminação de pornografia infantil na internet. Crimes como armazenamento e divulgação de cenas pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes preveem que tipos de penas? Como as investigações permitem a identificação e localização de indivíduos envolvidos com a produção e divulgação desse tipo de material? As explicações são do delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer. Ouça a conversa completa!