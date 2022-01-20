PF alerta para regras de segurança no manuseio de armas

Nos últimos dias foi destaque a informação de uma menina de quatro anos baleada acidentalmente pela irmã mais velha, de 10 anos, no domingo (16), em Piúma, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o tiro partiu de uma espingarda de chumbinho calibre 5.5 mm que pertence ao pai das crianças. Ele teria esquecido a arma em uma sala onde as meninas brincavam. Diante de episódios como esse, as orientações sobre segurança com relação a armamento ficam redobradas. Nesta edição do Segurança em Foco, o instrutor de armamento e tiro da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Euler Alvarenga, orienta sobre as recomendações sobre manuseio, manutenção, utilização e guarda de armamento. Um ponto que ele alerta é com relação as diferenças entre armas de fogo e pressão. Ouça as explicações completas!
Segurança Em Foco - 20-01-22.mp3