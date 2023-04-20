PF alerta para o comércio de anabolizantes e seus riscos

No último mês de março, a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) prendeu um homem em flagrante durante cumprimento de mandados no âmbito da "Operação Anabolic Express", que investiga suspeitos de comercializar anabolizantes no Espírito Santo. De acordo com a PF, durante a ação foram flagrados produtos que estavam sendo vendidos sem o registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Durante as buscas, o homem foi preso em flagrante por ter um depósito de medicamentos de "procedência ignorada" e adquiridos de estabelecimento sem licença. Alguns do produtos vendidos são, inclusive, proibidos pela Anvisa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco": o alerta com relação a esse tipo de comércio e os seus riscos à saúde humana. O delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz), Lorenzo Espósito, fala sobre o assunto.