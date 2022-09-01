PF alerta para casos de abuso sexual infanto-juvenil em meios digitais

Nesta edição do "Segurança em Foco" o alerta é com relação a ocorrência de crimes envolvendo abuso sexual infanto-juvenil no qual criminosos utilizam os meios digitais. O alerta envolve, principalmente, a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da internet. As penas envolvendo os crimes descritos podem chegar a oito anos de prisão. Quem fala sobre o assunto é o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala, do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC). "Quando a gente fala desse tipo de situação, é claro, que envolve toda uma discussão de carga moral, porque está relacionado a assuntos de cunho sexual e esse é um assunto difícil de ser falado em casa. Mas é importante a gente falar do acompanhamento que os pais e responsáveis devem ter durante as atividades virtuais que estão sendo feitas pelos menores. É uma forma da gente proteger os filhos de uma possível exposição criminosa", explica o agente.