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Segurança em Foco

PF alerta para casos de abuso sexual infanto-juvenil em meios digitais

Ouça entrevista com o agente da Polícia Federal, Ricardo Abidala, que atua no Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Publicado em 01 de Setembro de 2022 às 11:19

Publicado em 

01 set 2022 às 11:19
Tecnologia, hacker, ataque cibernético, computador
,computador Crédito: Pexels
Nesta edição do "Segurança em Foco" o alerta é com relação a ocorrência de crimes envolvendo abuso sexual infanto-juvenil no qual criminosos utilizam os meios digitais. O alerta envolve, principalmente, a produção, armazenamento e compartilhamento de arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes por meio da internet. As penas envolvendo os crimes descritos podem chegar a oito anos de prisão. Quem fala sobre o assunto é o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Ricardo Abidala, do Grupo de Repressão aos Crimes Cibernéticos (GRCC). "Quando a gente fala desse tipo de situação, é claro, que envolve toda uma discussão de carga moral, porque está relacionado a assuntos de cunho sexual e esse é um assunto difícil de ser falado em casa. Mas é importante a gente falar do acompanhamento que os pais e responsáveis devem ter durante as atividades virtuais que estão sendo feitas pelos menores. É uma forma da gente proteger os filhos de uma possível exposição criminosa", explica o agente.
Segurança em Foco - Ricardo Abidala - 01-09-22

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