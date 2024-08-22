Perfis falsos e IA: Procon-ES alerta para golpes na internet!

Golpes digitais Crédito: Pexels

Nesta edição de "Segurança em Foco", o assunto em destaque são os alertas aos consumidores capixabas sobre o aumento de golpes pela internet envolvendo o uso de perfis falsos de influenciadores e celebridades nas redes sociais. Esses golpes, que utilizam tecnologias avançadas como a Inteligência Artificial (IA), têm como objetivo divulgar falsas campanhas promocionais de empresas conhecidas, prometendo brindes e produtos em troca da resposta a uma pesquisa, solicitando apenas o pagamento do frete. Além do prejuízo financeiro, há risco também de que os dados das vítimas sejam coletados por criminosos. Quem fala sobre o assunto é a diretora-geral do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), Letícia Coelho Nogueira. Ouça a conversa completa!

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No ano passado, o Procon-ES também foi alvo de um golpe virtual que usava indevidamente o nome da instituição. Nesse golpe, os fraudadores enviavam e-mails, principalmente para fornecedores, alegando que o Procon-ES havia recebido uma reclamação contra a empresa. O e-mail continha um link fraudulento, que alegava permitir o acesso aos autos da notificação. Além dos fornecedores, consumidores também foram vítimas desse esquema, recebendo comunicações similares que tentavam induzi-los a clicar no link, expondo-os a riscos de roubo de dados e outras fraudes

[email protected] Segundo Letícia Nogueira, essas práticas fraudulentas evidenciam a importância de uma atenção redobrada ao receber comunicações que mencionam órgãos oficiais. Ela reforçou que as notificações aos fornecedores são enviadas exclusivamente por meio do sistema ProConsumidor ou dos e-mails oficiais [email protected]

“O Procon-ES não envia notificações aos consumidores por e-mail. Esta informação é crucial para evitar golpes. Se você receber uma notificação por e-mail supostamente do Procon-ES, não abra e entre em contato imediatamente conosco pelo WhatsApp (27) 3323-6237 ou pelo telefone 151 para verificar a autenticidade”, disse Nogueira.

Como evitar golpes pela internet:

Para proteger-se desses golpes, o Procon-ES recomenda que os consumidores fiquem atentos aos seguintes sinais:

Verifique o canal oficial: Certifique-se de que a oferta está sendo divulgada pelo canal oficial da empresa ou do influenciador.

Número de seguidores e verificação: Verifique se a página tem um número expressivo de seguidores e se possui o símbolo de verificação (selo azul).

Histórico de associação: Cheque se o influenciador já esteve associado à marca anteriormente.

Comentários e reclamações: Analise os comentários na página do influenciador para verificar se há relatos de fraudes.

Desconfie de perfis suspeitos: Perfis sem fotos ou com poucas postagens podem ser indicativos de falsidade.

Transferências diretas: Nunca envie dinheiro diretamente para a conta de um influenciador; empresas legítimas não solicitam isso.

Erros de escrita: Mensagens com erros gramaticais ou ortográficos são sinais comuns de golpes.

Solicitação de dados: Empresas sérias não pedem dados pessoais, bancários ou números de telefone para participação em promoções.

Confirmação de promoções: Confirme sempre as promoções no site oficial ou aplicativos da empresa.

Publicações oficiais: Quando uma empresa toma conhecimento de golpes em seu nome, ela costuma publicar alertas em seus canais oficiais.

Desconfie de ofertas exageradas: Ofertas com vantagens excessivas geralmente são falsas.

Modalidade de pagamento: Prefira pagar com cartão em vez de Pix, pois o cartão oferece mais segurança.

O que fazer se cair em um golpe na internet?

O Procon-ES orienta sobre as seguintes providências em casos de golpes.

Informe o Procon-ES: Registre uma reclamação no Procon-ES para que o caso seja investigado. As reclamações podem ser feitas de forma eletrônica, por meio do site https://procon.es.gov.br, ou pessoalmente na sede do Procon-ES, mediante agendamento prévio pelo site https://agenda.es.gov.br.

Informe o banco: Entre em contato com sua instituição financeira para relatar a fraude e tomar medidas de proteção, como o bloqueio de cartões ou contas.

Altere senhas: Troque as senhas de todas as suas contas online, principalmente as que podem estar associadas ao golpe.

Registre um Boletim de Ocorrência (B.O.): Procure a delegacia mais próxima ou utilize o serviço de Boletim Eletrônico de Ocorrência disponível no site da Polícia Civil.

Monitore suas contas: Fique atento a qualquer atividade suspeita em suas contas bancárias e de crédito.

Divulgue o golpe: Informe amigos e familiares sobre o golpe para que eles não sejam vítimas também.