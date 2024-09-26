Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Perdi o passaporte fora do Brasil, e agora?

Ouça as orientações da supervisora do Núcleo de Passaportes da Polícia Federal, Ronilza Dutra

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 10:23

Publicado em 

26 set 2024 às 10:23
Novo passaporte
Novo passaporte Crédito: Divulgação/Polícia Federal
No último final de semana, a atriz Paolla Oliveira passou por um perrengue nada chique em Paris. Após desembarcar na cidade luz, a artista notou que perdeu o passaporte e não conseguiu sequer passar pelo posto de imigração. Foram horas para resolver o problema que pode ocorrer com qualquer pessoa em uma viagem internacional. O documento é essencial para quem viaja para o exterior e a sua ausência pode resultar até em repatriação. Nesta edição de "Segurança em Foco", a agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) e supervisora do Núcleo de Passaportes, Ronilza Dutra, explica quais os cuidados que devem ser tomados em casos de perda ou furto do passaporte antes ou durante a viagem. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Ronilza Dutra -26-09-24.mp3
- Onde procurar ajuda?
Nessas horas, é necessário buscar ajuda de consulados/embaixadas brasileiras, além de entrar em contato com as autoridades locais. Mas cada situação tem sua especificidade. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida
Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados