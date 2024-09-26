Perdi o passaporte fora do Brasil, e agora?

No último final de semana, a atriz Paolla Oliveira passou por um perrengue nada chique em Paris. Após desembarcar na cidade luz, a artista notou que perdeu o passaporte e não conseguiu sequer passar pelo posto de imigração. Foram horas para resolver o problema que pode ocorrer com qualquer pessoa em uma viagem internacional. O documento é essencial para quem viaja para o exterior e a sua ausência pode resultar até em repatriação. Nesta edição de "Segurança em Foco", a agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) e supervisora do Núcleo de Passaportes, Ronilza Dutra, explica quais os cuidados que devem ser tomados em casos de perda ou furto do passaporte antes ou durante a viagem. Ouça a conversa completa!