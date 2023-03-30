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Segurança em Foco

Pedofilia online: criminosos utilizam táticas virtuais para aliciar menores

Quem alerta sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Leonardo Rabello. Ouça a conversa completa!

Publicado em 30 de Março de 2023 às 10:49

Publicado em 

30 mar 2023 às 10:49
Internet, computador
Internet, computador Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Segurança em Foco" um importante alerta. Pais e responsáveis devem ficar atentos sobre com quem os filhos se relacionam online. Criminosos têm profissionalizado suas técnicas e utilizado a tecnologia "deepfake" para cometer crimes, por meio de recursos que utilizam inteligência artificial para trocar o rosto, o corpo e até a voz de uma pessoa em um vídeo. Os especialistas são unânimes em dizer que o criminoso se aproveita do anonimato da internet para escolher suas vítimas. Criando perfis falsos, ele usa informações disponíveis, por exemplo, em redes sociais, para falar de interesses comuns com a criança. Quem alerta sobre o assunto é o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Leonardo Rabello. 
Segurança em Foco - Leonardo Rabello - 30-03-23.mp3

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