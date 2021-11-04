Passaporte: tire as dúvidas sobre a sua emissão

Nesta edição do "Segurança em Foco" o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo, Leonardo Rabello, chefe da Delegacia de Imigração no Estado, esclarece as principais dúvidas com relação a emissão de passaportes. Como solicitar o passaporte na Polícia Federal? Qual o custo atualmente? E os prazos para sua confecção? O delegado esclarece as dúvidas. Um ponto importante trazido pelo delegado. "Temos uma demanda reprimida devido às consequências e efeitos da pandemia da Covid-19 e o fechamento de países", esclarece. Sobre procedimento: "Primeiro é necessário que haja a solicitação do passaporte. Depois o pagamento da taxa gerada na GRU [Guia de Recolhimento de Receitas da União]. Somente após feito isso será possível o agendamento", explica. Ouça as explicações completas!