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Segurança em Foco

Passaporte: tire as dúvidas sobre a sua emissão

Quem explica é o delegado chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Leonardo Rabello

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 12:12

Publicado em 

04 nov 2021 às 12:12
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição do "Segurança em Foco" o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo, Leonardo Rabello, chefe da Delegacia de Imigração no Estado, esclarece as principais dúvidas com relação a emissão de passaportes. Como solicitar o passaporte na Polícia Federal? Qual o custo atualmente? E os prazos para sua confecção? O delegado esclarece as dúvidas. Um ponto importante trazido pelo delegado. "Temos uma demanda reprimida devido às consequências e efeitos da pandemia da Covid-19 e o fechamento de países", esclarece. Sobre procedimento: "Primeiro é necessário que haja a solicitação do passaporte. Depois o pagamento da taxa gerada na GRU [Guia de Recolhimento de Receitas da União]. Somente após feito isso será possível o agendamento", explica. Ouça as explicações completas!
Segurança Em Foco - 04-11-21.mp3

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