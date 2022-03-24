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Segurança em Foco

Passando a limpo: o que é lavagem de dinheiro e como funciona?

Quem explica é o agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco

Publicado em 24 de Março de 2022 às 10:13

Publicado em 

24 mar 2022 às 10:13
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda
Dinheiro, real, cédula, grana, moeda Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Segurança em Foco" o tema em destaque é lavagem de dinheiro. O termo de forma corriqueira aparece no noticiário relacionado a operações policiais, por exemplo. Mas, de forma prática e objetiva, como funciona esse tipo de prática? Que interesses estão envolvidos nesse tipo de situação criminosa? O agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco, esclarece essas e outras dúvidas. Em março de 1998, dando continuidade a compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei nº 9613, de 1998.
Segurança Em Foco - Rafael Pacheco - 24-03-22
Essa lei atribuiu às pessoas físicas e jurídicas de diversos setores econômico-financeiros maior responsabilidade na identificação de clientes e manutenção de registros de todas as operações e na comunicação de operações suspeitas, sujeitando-as ainda às penalidades administrativas pelo descumprimento das obrigações. "A Lei nº 9.613 de 1998 descreve o crime de “lavagem” ou ocultação de bens, muito conhecido como lavagem de dinheiro, que consiste no ato de ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos de crimes". Ouça as explicações completas!

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