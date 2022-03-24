Passando a limpo: o que é lavagem de dinheiro e como funciona?

Nesta edição do "Segurança em Foco" o tema em destaque é lavagem de dinheiro. O termo de forma corriqueira aparece no noticiário relacionado a operações policiais, por exemplo. Mas, de forma prática e objetiva, como funciona esse tipo de prática? Que interesses estão envolvidos nesse tipo de situação criminosa? O agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco, esclarece essas e outras dúvidas. Em março de 1998, dando continuidade a compromissos internacionais assumidos a partir da assinatura da Convenção de Viena de 1988, o Brasil aprovou a Lei de Lavagem de Dinheiro ou Lei nº 9613, de 1998.