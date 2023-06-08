Os riscos e consequências da imigração ilegal para os EUA

EUA, imigração, coiotes Crédito: Pixabay

Nesta semana, a Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão no país – em Minas Gerais e São Paulo – contra suspeitos de envolvimento em organização criminosa que promove imigração ilegal para os Estados Unidos. O grupo teria sido responsável por atravessar, pela fronteira mexicana, 250 brasileiros, dos quais 100 seriam menores de idade. Além dos riscos da travessia, onde os imigrantes são expostos aos perigos do deserto e às ações de criminosos no trajeto, também foram apuradas ameaças aos familiares que não pagavam as quantias acordadas. O grupo é investigado pela elaboração de um esquema de emigração ilegal de brasileiros, conhecido como “cai-cai”, quando o indivíduo é detido ou se entrega para agentes do Departamento de Proteção de Fronteiras americano (CBP, na sigla em inglês). A partir daí, o imigrante sem papéis pode ser liberado para responder ao processo em liberdade condicional, ou fica detido à espera da deportação. Nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado da PF-ES, Fernando Amorim, da Delegacia de Defesa Institucional, fala sobre o assunto.

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Segundo dados divulgados pelo governo dos Estados Unidos, de 2021 até 30 de setembro de 2022, cerca de 165 mil brasileiros foram detidos tentando atravessar a fronteira. Em busca de melhores condições de vida, muitas pessoas têm tentado entrar irregularmente no país, especialmente através da fronteira terrestre com o México. Essa travessia envolve enormes perigos e muitos acabam passando por humilhação, violência ou mesmo perdendo suas vidas tragicamente, sem nunca conseguir completar a viagem.

CARTILHA

A área consular do Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal elaborou uma cartilha sobre "Riscos da Imigração Irregular para os Estados Unidos e México". O documento alerta eventuais migrantes acerca dos perigos associados ao envolvimento com redes criminosas de tráfico de pessoas, e chama atenção para casos concretos de desaparecimentos e falecimentos na fronteira, e também informa sobre números de contato para situações de emergência.

EXPLORAÇÃO PELOS "COIOTES" E OUTROS PERIGOS

Para fugir dos controles migratórios, alguns viajantes recorrem aos contrabandistas de migrantes, chamados "coiotes", que se oferecem para guiá-los em troca de muito dinheiro. Essas viagens são feitas de forma clandestina, por estradas secundárias, passando por rios e desertos, até mesmo a pé. Muitas pessoas não suportam as condições da viagem e os "coiotes" abandonam no caminho os que não conseguem acompanhar o grupo. Esses caminhos clandestinos também são usados pelo crime organizado. Você pode se tornar vítima do tráfico de pessoas e de ser aliciado, roubado ou sequestrado por traficantes de drogas e de armas.

RISCOS DA TRAVESSIA

- Detenções prolongadas

- Desaparecimentos

- Perda de contato com a família

- Falta de água e de comida

- Exploração por "coiotes"

- Aliciamento por traficantes

- Violações de direitos humanos

- Deterioração da saúde física e mental

- Morte por fadiga, afogamento, desnutrição, violência física, etc.