Os cuidados que os motoristas devem ter no trânsito; Polícia orienta!

Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é o comportamento de motorista no trânsito que pode evitar ações de criminosos. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) mostram que, de janeiro a março deste ano, foram 946 veículos furtados e 427 roubados (somando vias públicas, residências, pontos de comércio e rodovias federais. Em 2024, foram 4.084 veículos furtados e 1.967 roubados. Nos dois anos, há um bom número de recuperação: 3.579 (2024) e 903 (2025). Como evitar ou minimizar esses riscos? Evitar deixar objetos visíveis dentro do carro, por exemplo, é uma das dicas a serem seguidas. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado e chefe da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos, Marco Aurélio Oliveira, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!