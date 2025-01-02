Operação Verão: mais de 1 mil câmeras de videomonitoramento e blitze na Capital

Até o dia 5 de março, a cidade de Vitória contará com o reforço de ações educativas e de fiscalização. A Operação Verão-Vix contará com 1118 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, 101 fiscalizações da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e 28 intervenções educativas junto à comunidade. O objetivo é promover a segurança dos turistas e moradores durante a estação mais quente do ano, com foco na segurança no trânsito. Nesta edição de "Segurança em Foco", o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, detalha a operação. Ouça a conversa completa!