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Segurança em Foco

Operação Verão: mais de 1 mil câmeras de videomonitoramento e blitze na Capital

Ouça entrevista com o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 11:08

Publicado em 

02 jan 2025 às 11:08
Guarda Civil Municipal de Vitória
Guarda Civil Municipal de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Até o dia 5 de março, a cidade de Vitória contará com o reforço de ações educativas e de fiscalização. A Operação Verão-Vix contará com 1118 câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade, 101 fiscalizações da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) e 28 intervenções educativas junto à comunidade. O objetivo é promover a segurança dos turistas e moradores durante a estação mais quente do ano, com foco na segurança no trânsito. Nesta edição de "Segurança em Foco", o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, detalha a operação. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Amarílio Boni - 02-01-25.mp3

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