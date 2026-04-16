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Segurança em Foco

Operação mira pontos de desmatamento na Região Serrana do ES

Cidades como Domingos Martins, Santa Teresa e Itarana estão entre os municípios com áreas mapeadas como mais sensíveis

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 10:52

Publicado em 

16 abr 2026 às 10:52
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais
A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), detecta e impede crimes ambientais Crédito: Reprodução | Polícia Militar
A Polícia Militar Ambiental iniciou uma Operação "Guardiões do Verde", com objetivo de combater o desmatamento ilegal na Região Serrana do Espírito Santo. A ação, que segue até o dia 14 de maio, tem como foco áreas consideradas críticas para crimes contra a flora. Inicialmente serão fiscalizados 68 pontos de alertas de desmatamento, mapeados pela Central de Monitoramento Ambiental. Cidades como Domingos Martins, Santa Teresa e Itarana estão entre os municípios com áreas mapeadas como mais sensíveis.
A operação também mira outras irregularidades, como o parcelamento ilegal do solo em áreas de interesse ambiental. As equipes atuam em campo com apoio de tecnologia, incluindo o uso de drones e contam ainda com suporte aéreo para monitoramento de regiões de difícil acesso, ampliando o alcance das fiscalizações. Nesta edição do "Segurança em Foco", o chefe da Seção de Planejamento, Operações, Estatística e Análise Criminal, do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), Capitão Francisco Alves da Vitória, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Capitão Francisco Alves da Vitória - 16-04-26.mp3

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