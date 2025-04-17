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Segurança em Foco

Operação Festa da Penha: mais de 8 mil agentes na segurança dos fiéis

Ouça detalhes na entrevista com o secretário de Estado de Segurança, Leonardo Damasceno

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 10:11

Publicado em 

17 abr 2025 às 10:11
Romaria dos Homens durante a Festa da Penha
Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Zanete Dadalto/Procissão Fotográfica
Nesta edição de Segurança em Foco, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, detalha a Operação Festa da Penha. Entre os dias 20 e 28 de abril, mais de 8 mil agentes das forças de segurança do Espírito Santo atuarão em conjunto para garantir a segurança dos fiéis e devotos de Nossa Senhora da Penha. A Romaria dos Homens, no sábado (26), é um dos pontos de destaque da operação. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Leonardo Damasceno - 17-04-25.mp3

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