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Segurança em Foco

"Operação Fake Mail": como grupo se passava por órgãos públicos para tirar dinheiro da Caixa

Quem explica é o delegado Arcelino Damasceno, chefe da Delegacia Regional de Policia Judiciária da PF-ES

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 10:52

Publicado em 

10 ago 2023 às 10:52
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF)
Prédio da Caixa Econômica Federal em Brasília (DF) Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (09), a "Operação Fake Mail" no Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo especializado nesse tipo de crime por meio da internet. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, além de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, e Betim, em Minas Gerais. A fraude investigada consistia no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.
Após o recebimento do crédito da Caixa, o dinheiro era movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores. Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre o assunto é o delegado Arcelino Damasceno, chefe da Delegacia Regional de Policia Judiciária da PF-ES. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - 10-08-23

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