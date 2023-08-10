"Operação Fake Mail": como grupo se passava por órgãos públicos para tirar dinheiro da Caixa

A Polícia Federal deflagrou, na quarta-feira (09), a "Operação Fake Mail" no Espírito Santo. A ação visa a coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo especializado nesse tipo de crime por meio da internet. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins e Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, além de Vila Velha e Cariacica, na Grande Vitória, e Betim, em Minas Gerais. A fraude investigada consistia no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.