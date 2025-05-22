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Segurança em Foco

Operação coleta DNA de internos do sistema prisional do ES

Ouça entrevista com a perita oficial criminal da Polícia Científica do Espírito Santo, Carolina Mayumi Vieira

Publicado em 22 de Maio de 2025 às 10:48

Publicado em 

22 mai 2025 às 10:48
DNA, material genético, genética
 DNA  Crédito: Pixabay
Nesta edição de “Segurança em Foco”, a perita oficial criminal da Polícia Científica do Espírito Santo, administradora do Bando de Perfis Genéticos do Estado, Carolina Mayumi Vieira, explica como está sendo realizada uma operação conjunta com a Secretaria de Justiça (Sejus) para coleta de DNA de internos do sistema prisional capixaba. A medida visa inserir os perfis genéticos de autores de crimes graves no banco de dados para confrontá-los com vestígios locais de crimes e amostras coletadas de vítimas. Os condenados pela Justiça submetidos ao procedimento são aqueles que cumprem pena por crime praticado com violência grave contra pessoas, crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual e crime sexual contra vulnerável. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Carolina Mayumi Vieira - 22-05-25.mp3

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