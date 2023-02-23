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Segurança em Foco

O trabalho da PF após o STF autorizar apreensão de passaporte para cumprimento de ordem judicial

Ouça a participação do delegado chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Delta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 11:12

Publicado em 

23 fev 2023 às 11:12
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou constitucional um dispositivo do Código de Processo Civil (CPC) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, além da proibição de participação em concurso e licitação pública. Nesta edição do Segurança em Foco, o chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal, Ramon Delta, explica como tem sido o trabalho da corporação após a aprovação das chamadas medidas atípicas. 
Segurança em Foco - Ramon Delta - 23-02-23.mp3

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