O que são as milícias e como impactam na segurança do país

Nas últimas semanas o noticiário policial, principalmente, envolvendo o Rio de Janeiro, mostrou confrontos com a participação das chamadas milícias pelo domínio de regiões, principalmente na zona oeste da capital fluminense. O episódio de destaque foi da milícia que incendiou 35 ônibus e um vagão de trem em represália à morte de um de seus chefes. De forma geral, as milícias são compreendidas como grupos armados que formam um poder paralelo, à revelia das forças de segurança do Estado. Em geral, elas são formadas por agentes ou ex-agentes do próprio Estado, mas há casos também de grupos criminosos criados apenas por civis. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Eugênio Ricas, explica o que são as milícias e como são caracterizadas. Ouça a conversa completa!