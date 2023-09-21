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Segurança em Foco

O que são as drogas K e quais os perigos das drogas sintéticas?

Ouça a participação do perito criminal federal, André Bittencourt

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 10:53

Publicado em 

21 set 2023 às 10:53
Drogas
Drogas Crédito: Pexels
Conhecidas popularmente como k2, k4 e k9, as drogas sintéticas estão chamando a atenção de jovens pelo Brasil. Apesar de serem chamadas de “maconha sintética”, essa família de drogas pode gerar efeitos mais intensos e prejudiciais à saúde.
No Segurança em Foco desta semana, o perito criminal federal da Polícia Federal do Espírito Santo André Bittencourt explica o que são e quais os perigos de se consumir drogas sintéticas. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - André Bittencourt - 21-09-23.mp3

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