O que são as drogas K e quais os perigos das drogas sintéticas?

Conhecidas popularmente como k2, k4 e k9, as drogas sintéticas estão chamando a atenção de jovens pelo Brasil. Apesar de serem chamadas de “maconha sintética”, essa família de drogas pode gerar efeitos mais intensos e prejudiciais à saúde.
No Segurança em Foco desta semana, o perito criminal federal da Polícia Federal do Espírito Santo André Bittencourt explica o que são e quais os perigos de se consumir drogas sintéticas. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - André Bittencourt - 21-09-23.mp3