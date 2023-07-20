O que precisa: a documentação de passageiros menores viajando sozinhos ou com terceiros

Estamos em período de férias e é preciso que pais e responsáveis fiquem atentos à documentação necessária para crianças e adolescentes na hora de viajar. Menores de 12 anos só podem viajar com o pai, mãe ou parente de até terceiro grau (avós, tios e irmãos maiores de 18 anos) com a certidão de nascimento da criança. Caso contrário, é necessária autorização dos responsáveis. Apenas maiores de 12 anos podem viajar desacompanhados.