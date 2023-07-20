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Segurança em Foco

O que precisa: a documentação de passageiros menores viajando sozinhos ou com terceiros

Ouça detalhes na participação do agente Alexander Miotto, da Polícia Federal

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 12:04

Publicado em 

20 jul 2023 às 12:04
Avião, voo, cabine, viagem
Voos cancelados pela pandemia podem ser remarcados até 31 de dezembro Crédito: Pexels
Estamos em período de férias e é preciso que pais e responsáveis fiquem atentos à documentação necessária para crianças e adolescentes na hora de viajar. Menores de 12 anos só podem viajar com o pai, mãe ou parente de até terceiro grau (avós, tios e irmãos maiores de 18 anos) com a certidão de nascimento da criança. Caso contrário, é necessária autorização dos responsáveis. Apenas maiores de 12 anos podem viajar desacompanhados.
Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco". Quem fala sobre o assunto é o agente da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Alexander Miotto, integrante do Núcleo de Polícia Aeroportuária do Aeroporto de Vitória. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Alexander Miotto - 20-07-23.mp3

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