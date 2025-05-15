O que faz um perito criminal? Saiba tudo!

Nesta edição de Segurança em Foco, a CBN Vitória conversa com o Perito Oficial Criminal da Polícia Científica do Espírito Santo, Vinicius Medici de Oliveira. O tema do bate-papo é o trabalho diário dos peritos capixabas. Apesar da perícia auxiliar diretamente nos inquéritos policiais, as duas atividades são diferentes. Isso porque o papel do perito é essencialmente técnico e baseado em investigações objetivas. Seja em locais de crime ou no exame de materiais encaminhados internamente, a função de um perito é garantir que cada indício seja transformado em prova técnica confiável, contribuindo com a percepção penal de todo o caso. Ouça a conversa completa!