O que é o crime de racismo e qual sua pena? Especialista explica!

Na última segunda (10), a Justiça espanhola condenou três torcedores do time Valência por terem cometido racismo contra o jogador brasileiro Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, em maio do ano passado. Como pena, os autores dos ataques foram sentenciados a oito meses de prisão e estão proibidos de frequentar estádios de futebol por dois anos. A decisão, considerada histórica para o futebol espanhol, repercutiu nas redes sociais e na mídia tradicional, levantando debates sobre as consequências para casos de racismo dentro e fora dos campos. Nesta edição de “Segurança Em Foco”, a CBN Vitória conversa com o advogado Henrique Zumak, que explica o que é o crime de racismo e suas penas. Ouça a conversa completa!