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Segurança em Foco

O que é o crime de racismo e qual sua pena? Especialista explica!

Ouça entrevista com o advogado Henrique Zumak

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 10:33

Publicado em 

13 jun 2024 às 10:33
Luta contra o racismo
Luta contra o racismo Crédito: Pixabay
Na última segunda (10), a Justiça espanhola condenou três torcedores do time Valência por terem cometido racismo contra o jogador brasileiro Vinicius Junior, atacante do Real Madrid, em maio do ano passado. Como pena, os autores dos ataques foram sentenciados a oito meses de prisão e estão proibidos de frequentar estádios de futebol por dois anos. A decisão, considerada histórica para o futebol espanhol, repercutiu nas redes sociais e na mídia tradicional, levantando debates sobre as consequências para casos de racismo dentro e fora dos campos. Nesta edição de “Segurança Em Foco”, a CBN Vitória conversa com o advogado Henrique Zumak, que explica o que é o crime de racismo e suas penas. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Henrique Zumak - 13-06-24.mp3

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