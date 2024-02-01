O que é fentanil? Técnico de enfermagem preso suspeito de desviar "superdroga"

Nesta semana a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) prendeu um técnico de enfermagem suspeito de desviar fentanil de um hospital público, em Vitória. A investigação teve início após uma denúncia feita pelo Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espirito Santo, que identificou a falta de mais de 400 ampolas de fentanil no seu estoque, sem prescrição de retirada. O suspeito trabalhou no hospital durante quatro meses. O investigado, caso comprovado o crime, vai responder por furto e tráfico de drogas, com pena que pode ultrapassar 15 anos de reclusão e multa. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente da PF-ES, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto.