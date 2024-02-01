Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

O que é fentanil? Técnico de enfermagem preso suspeito de desviar "superdroga"

Quem explica é o superintendente da Polícia Federal no ES, Eugênio Ricas

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 10:40

Publicado em 

01 fev 2024 às 10:40
Fentanil
Fentanil Crédito: Getty Images
Nesta semana a Polícia Federal do Espírito Santo (PF-ES) prendeu um técnico de enfermagem suspeito de desviar fentanil de um hospital público, em Vitória. A investigação teve início após uma denúncia feita pelo Hospital da Associação dos Funcionários Públicos do Espirito Santo, que identificou a falta de mais de 400 ampolas de fentanil no seu estoque, sem prescrição de retirada. O suspeito trabalhou no hospital durante quatro meses. O investigado, caso comprovado o crime, vai responder por furto e tráfico de drogas, com pena que pode ultrapassar 15 anos de reclusão e multa. Nesta edição do "Segurança em Foco", o superintendente da PF-ES, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto.
CBN - Segurança Em Foco - Eugênio Ricas - 01-02-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados