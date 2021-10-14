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Segurança em Foco

O que a polícia e a justiça podem fazer no combate às fake news

Ouça a análise do delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 10:47

Publicado em 

14 out 2021 às 10:47
Criança em frente à tela de celular, vício tecnológico, mexer no smartphone
Crédito: Freepik
O arcebispo de Aparecida (SP), Dom Orlando Brandes, afirmou nesta terça-feira (12), no dia da Padroeira do Brasil que "para ser pátria amada não pode ser pátria armada". "E para ser pátria amada, seja uma pátria sem ódio, uma república sem mentira e sem fake news". Você sabia que o engajamento das fake news é maior do que das noticias verdadeiras? O que a justiça e a polícia podem fazer no combate e repressão às fake news? Ouça a análise do delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer. 
Segurança Em Foco - 14-10-21.mp3

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