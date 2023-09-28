"O ES é um dos Estados mais armamentistas do país", alerta polícia

Nesta semana foi destaque no noticiário a informação de que o ex-BBB Diego Alemão, foi preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de um revólver. Ao ser abordado dentro de um táxi, ele disse que a arma não era sua. Diego foi levado para a delegacia onde acabou assumindo a propriedade do revólver e alegou que estava armado por conta de ameaças. Ele deixou a delegacia após pagar fiança de R$ 4 mil. Diante de um episódio como esse, nesta edição do "Segurança em Foco", o delegado e chefe da Delegacia de Controle de Armas e Produtos Químicos da Polícia Federal, Frederico dos Santos Rosa, explica a diferença entre porte e posse de arma. O delegado destacou que o Espírito Santo é o estado brasileiro com maior demanda de requerimentos envolvendo armas de fogo no país. "O Estado do Espírito Santo é um dos Estados, por incrível que pareça, mais armamentistas do país. A gente teve, no último ano, cerca de 900 pedidos só para o porte. Só para se ter ideia, nos últimos seis meses, em total de requerimentos envolvendo pedidos de arma de fogo - que vai desde o período de aquisição, envolve o porte, envolve guia de trânsito, registro da arma e tudo mais - nós tivemos perto de 10.000 requerimentos. Foi o Estado que teve maior número absoluto de requerimentos do país. Ou seja, a população do Espírito Santo é bem menor que a de São Paulo, por exemplo, e a gente superou São Paulo em pedidos", alertou.