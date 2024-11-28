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Segurança em Foco

O ciclo da violência: feminicídios são mortes evitáveis!

Ouça a participação da promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva

Publicado em 28 de Novembro de 2024 às 11:29

Publicado em 

28 nov 2024 às 11:29
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino
O feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher em razão da condição do sexo feminino Crédito: Divulgação
Encerrando a série especial do mês de novembro, voltada à discussão sobre a violência contra as mulheres, nesta edição do "Segurança em Foco", a promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva, traz como destaque o ciclo da violência de gênero e o ápice desse processo, com o feminicídio. Os cenários impressionam. Ao menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo os números publicados nesta semana pela ONU, “um nível alarmante” de mortes que poderiam ter sido “evitadas”. "O lar continua sendo o lugar mais perigoso para as mulheres, 60% delas foram vítimas de seus cônjuges ou outros membros da família", afirma o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e da ONU Mulheres.
Nas Américas e na Europa, os feminicídios são cometidos majoritariamente pelo parceiro, enquanto no resto do mundo outros membros da família são os mais envolvidos nos crimes. Muitas vítimas relataram que sofreram violência física, sexual ou psicológica antes de morrer, segundo dados disponíveis em alguns países. "Isto sugere que muitas mortes poderiam ter sido evitadas", afirma o estudo, por exemplo, com "ordens judiciais". Os dados foram trazidos em "O Globo". A entrevistada fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Sueli Lima e Silva - 28-11-24.mp3

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