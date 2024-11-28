O ciclo da violência: feminicídios são mortes evitáveis!

Encerrando a série especial do mês de novembro, voltada à discussão sobre a violência contra as mulheres, nesta edição do "Segurança em Foco", a promotora de Justiça da Mulher de Vitória, Sueli Lima e Silva, traz como destaque o ciclo da violência de gênero e o ápice desse processo, com o feminicídio. Os cenários impressionam. Ao menos 85 mil mulheres adultas e jovens foram assassinadas de forma intencional no mundo em 2023, segundo os números publicados nesta semana pela ONU, “um nível alarmante” de mortes que poderiam ter sido “evitadas”. "O lar continua sendo o lugar mais perigoso para as mulheres, 60% delas foram vítimas de seus cônjuges ou outros membros da família", afirma o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e da ONU Mulheres.