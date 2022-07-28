Novo passaporte: entenda o que muda

Novo passaporte Crédito: Reprodução

O novo passaporte brasileiro foi apresentado no final do último mês de junho pelo governo federal. O documento, segundo as autoridades, ficará mais seguro contra fraudes. A última grande atualização tinha acontecido em 2015, quando passou a ter um chip e ser chamado de passaporte eletrônico, além de dobrar o prazo de validade para 10 anos. O modelo atualizado começa a ser produzido no mês de setembro, data do bicentenário da Independência do Brasil, de acordo com o Ministério da Justiça. Nesta edição do "Segurança em Foco", a agente da Polícia Federal no Espírito Santo, Ronilza Dutra, supervisora do setor de passaportes, fala sobre o assunto!

Your browser does not support the audio element. Segurança Em Foco - 28-07-22

Os diferenciais:

- Idealizado pela Casa da Moeda do Brasil (CMB) em parceria com a Polícia Federal (PF) e Ministério das Relações Exteriores (MRE), pela primeira vez o passaporte retrata as riquezas do Brasil em suas páginas, com elementos da Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal.

- Na capa, a novidade é a estilização da bandeira do Brasil em relevo seco timbrado e o brasão da República no centro.

- Internamente houve um aumento de marcas d’água, passando de 9 para 13 ilustrações. Outra importante mudança são os fundos invisíveis fluorescentes das páginas, que só podem ser vistos sob luz UV. Anteriormente, apenas o número da página variava sob iluminação especial, agora são sete composições distintas.

- Inovações também na página de identificação do portador. Foram acrescentadas uma imagem fantasma do cidadão em preto e uma foto formada pelos dados biométricos do portador. Todas as informações são protegidas por um moderno laminado de segurança.

- A ICAO (International Civil Aviation Organization) instituição das Nações Unidas que padroniza documentos de viagem, recomenda que o passaporte seja atualizados a cada 10 anos. Os itens de segurança do brasileiro são os mesmos desde 2006.

- Com relação ao valor, não houve alteração para emissão. O passaporte brasileiro, comparado aos demais, é um dos melhores custos-benefícios do mundo. O preço médio mundial dos passaportes está na faixa de R$ 471 a R$ 628. Já o do Brasil, continua no valor de R$ 257,25. O novo modelo começa a ser produzido no mês de setembro de 2022 – data do bicentenário da Independência do Brasil. O serviço de emissão do documento, no modelo anterior, continua normalmente. O prazo de validade do passaporte é de 10 anos.