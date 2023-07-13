Nigerianos resgatados em leme de navio terão que voltar para país de origem

A Polícia Federal (PF) encontrou, na última segunda-feira (10), em Vitória, quatro nigerianos escondidos no leme de um navio que saiu de Lagos, na Nigéria. A embarcação tinha como destino o Porto de Santos, localizado no Litoral Sul de São Paulo. Os homens passaram aproximadamente 14 dias em alto-mar enfrentando condições precárias, como falta de comida e água e baixas temperaturas. Resgatados pelos agentes do Núcleo de Polícia Marítima da PF, os estrangeiros apresentavam "condições precárias de saúde", de acordo com a corporação. Ainda segundo o órgão, os quatro não traziam documentos de identidade e foram levados para um hotel, enquanto aguardam o retorno a Nigéria. Eles irão ficar sob custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória a Nigéria", informou o delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo.