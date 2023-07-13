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Nigerianos resgatados em leme de navio terão que voltar para país de origem

Ouça detalhes na participação do delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:45

Publicado em 

13 jul 2023 às 10:45
Imigrantes clandestinos são resgatados viajando escondidos em leme de navio no litoral do ES.
Imigrantes clandestinos são resgatados viajando escondidos em leme de navio no litoral do ES. Crédito: PF/Divulgação
A Polícia Federal (PF) encontrou, na última segunda-feira (10), em Vitória, quatro nigerianos escondidos no leme de um navio que saiu de Lagos, na Nigéria. A embarcação tinha como destino o Porto de Santos, localizado no Litoral Sul de São Paulo. Os homens passaram aproximadamente 14 dias em alto-mar enfrentando condições precárias, como falta de comida e água e baixas temperaturas. Resgatados pelos agentes do Núcleo de Polícia Marítima da PF, os estrangeiros apresentavam "condições precárias de saúde", de acordo com a corporação. Ainda segundo o órgão, os quatro não traziam documentos de identidade e foram levados para um hotel, enquanto aguardam o retorno a Nigéria. Eles irão ficar sob custódia da agência mercantil do navio até a devolução compulsória a Nigéria", informou o delegado Ramon Almeida da Silva, chefe da Delegacia de Imigração da Polícia Federal no Espírito Santo.
CBN – Segrança Em Foco - Ramon Almeida da Silva - 13-07-23.mp3
Segundo o delegado, o caso chegou à PF depois que tripulantes de uma embarcação de manutenção passaram perto do navio, que desembarcava mercadorias, e, então, visualizaram os estrangeiros. Depois disso, a administração do porto foi acionada e uma equipe do Núcleo de Polícia Marítima da PF foi acionada, porque cada pessoa que embarca ou desembarca em navio precisa de autorização do órgão federal. Eles devem ser repatriados em 25 dias. A legislação prevê que a empresa dona do navio é quem deve pagar as despesas. "Por motivos humanitários, foi autorizado o desembarque condicional", destacou a PF.

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