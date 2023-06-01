"Não seja laranja": emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime!

Nesta semana a Polícia Federal, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), deflagrou a operação "Não Seja um Laranja 2", que tem como objetivo desarticular esquemas criminosos voltados para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. Segundo a PF, nos últimos anos, no período da pandemia e o recebimento de auxílios emergenciais, houve um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 17 Estados e no Distrito Federal.
No Espírito Santo, foram quatro mandados, em três municípios: Serra, Guarapari e Apiacá. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco", com a participação do delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz), Lorenzo Espósito.
CBN - Segurança em Foco - Lorenzo Espósito - 01-06-23.mp3