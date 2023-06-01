Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

"Não seja laranja": emprestar contas bancárias para receber créditos fraudulentos é crime!

Esses golpes têm sido um dos principais vetores de financiamento de organizações criminosas, alerta a polícia

Publicado em 01 de Junho de 2023 às 11:14

Publicado em 

01 jun 2023 às 11:14
Quadrilhas roubam celulares para acessar aplicativos bancários e fazer transferências indevidas na conta da vítima
aplicativos bancários e transferências na conta Crédito: Pixabay
Nesta semana a Polícia Federal, em parceria com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), deflagrou a operação "Não Seja um Laranja 2", que tem como objetivo desarticular esquemas criminosos voltados para a prática de fraudes em contas eletrônicas mantidas em diversas instituições bancárias do país. Segundo a PF, nos últimos anos, no período da pandemia e o recebimento de auxílios emergenciais, houve um aumento considerável da participação consciente de pessoas físicas em esquemas criminosos, para os quais “emprestam” suas contas bancárias, mediante pagamento. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 17 Estados e no Distrito Federal.
No Espírito Santo, foram quatro mandados, em três municípios: Serra, Guarapari e Apiacá. Este é o tema em destaque nesta edição do "Segurança em Foco", com a participação do delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Delefaz), Lorenzo Espósito.
CBN - Segurança em Foco - Lorenzo Espósito - 01-06-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Poster do filme Dark Horse, sobre a vida de Jair Bolsonaro
Entenda a operação que mira produtora de filme sobre Bolsonaro
Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados