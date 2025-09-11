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Segurança em Foco

"Não podemos fechar os olhos", aponta especialista sobre adultização

Ouça entrevista com o ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Eugênio Ricas

Publicado em 11 de Setembro de 2025 às 10:50

Publicado em 

11 set 2025 às 10:50
A adultização pode desencadear ansiedade e depressão nas crianças (Imagem: Yuriy2012 | Shutterstock)
[Edicase]A adultização pode desencadear ansiedade e depressão nas crianças (Imagem: Yuriy2012 | Shutterstock) Crédito: Imagem: Yuriy2012 | Shutterstock
Nas últimas semanas, a exploração de crianças na internet gerou um intenso debate no Brasil após um vídeo feito pelo influenciador Felipe Brassanim Pereira, o Felca, viralizar nas redes sociais. A adultização é como uma aceleração forçada do desenvolvimento infantil, fazendo com que as crianças adotem comportamentos ou responsabilidades que não correspondem à idade delas. Nesta edição do "Segurança em Foco", o ex-secretário de Estado de Segurança Pública, mestre em Gestão Pública pela Ufes e autor de artigos, Eugênio Ricas, fala sobre o assunto.
Em artigo para "A Gazeta", Ricas lembra que o Brasil está entre os países mais conectados do planeta: mais de 80% da população utiliza redes sociais. Crianças cada vez mais novas criam perfis sem supervisão, tornam-se alvos fáceis de criminosos e se transformam em estatísticas que preferiríamos que não existissem. "O vídeo de Felca não só denuncia essa realidade, mas também evidencia a falha sistêmica de proteção — escolas desatentas, plataformas omissas e famílias muitas vezes desinformadas.
"Como policial federal há 22 anos e, sobretudo, como pai de um menino de 12 anos e de uma menina de 6, sinto-me obrigado a falar sobre esse tema. Não à toa, durante meu período à frente da Polícia Federal no Espírito Santo, ampliei um programa que originalmente abordava o tema das drogas incluindo nele a prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças", explica. Ouça a conversa completa!
Segurança em Foco - 11-09-25

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