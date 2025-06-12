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Segurança em Foco

'Não era amor, era cilada': os cuidados com golpes em apps de relacionamento

Ouça as orientações do advogado criminalista Rafael Lima

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 10:16

Publicado em 

12 jun 2025 às 10:16
Tinder, aplicativo de relacionamento, app, namoro, paquera
os cuidados ao usar sites e apps de relacionamento Crédito: Pexels
Em tempos em que os relacionamentos começam com um "match", os aplicativos de namoro se tornaram uma ótima opção para quem quer se conectar a uma nova pessoa. Mas, nem sempre o parceiro do outro lado da tela é quem diz ser... Nesta edição do "Segurança em Foco", o advogado criminalista Rafael Lima apresenta os cuidados que devem ser tomados no universo virtual antes de se envolver com alguém. Um dos pontos trazidos pelo especialista é com relação aos casos de "estelionato sentimental". Nesse tipo de ocorrência o autor engana emocionalmente as vítimas, criando vínculos afetivos falsos para obter vantagens financeiras e aplicar golpes, por exemplo. "Há um cenário de crescimento desse tipo de delito", alerta. Assim, de forma geral, eles atuam com perfis falsos em plataformas de relacionamento, redes sociais ou aplicativos de mensagens, com o intuito de estabelecer uma conexão emocional com suas vítimas. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Rafael Lima -12-06-25.mp3

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