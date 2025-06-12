'Não era amor, era cilada': os cuidados com golpes em apps de relacionamento

Em tempos em que os relacionamentos começam com um "match", os aplicativos de namoro se tornaram uma ótima opção para quem quer se conectar a uma nova pessoa. Mas, nem sempre o parceiro do outro lado da tela é quem diz ser... Nesta edição do "Segurança em Foco", o advogado criminalista Rafael Lima apresenta os cuidados que devem ser tomados no universo virtual antes de se envolver com alguém. Um dos pontos trazidos pelo especialista é com relação aos casos de "estelionato sentimental". Nesse tipo de ocorrência o autor engana emocionalmente as vítimas, criando vínculos afetivos falsos para obter vantagens financeiras e aplicar golpes, por exemplo. "Há um cenário de crescimento desse tipo de delito", alerta. Assim, de forma geral, eles atuam com perfis falsos em plataformas de relacionamento, redes sociais ou aplicativos de mensagens, com o intuito de estabelecer uma conexão emocional com suas vítimas. Ouça a conversa completa!