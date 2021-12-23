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Segurança em Foco

Na hora de viajar: os cuidados no embarque e desembarque em aeroportos

Ouça as dicas do agente da Polícia Federal, Adriano Silva de Oliveira Nunes

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 12:02

Publicado em 

23 dez 2021 às 12:02
Avião, voo, cabine, viagem
Voos cancelados pela pandemia podem ser remarcados até 31 de dezembro Crédito: Pexels
Nesta edição do "Segurança em Foco" o destaque é como realizar um embarque seguro rumo a sua viagem de fim de ano. Com as festas e férias, o movimento em aeroportos aumenta significativamente e os problemas envolvendo o embarque e desembarque de passageiros também aumentam. O Agente de Polícia Federal Adriano Silva de Oliveira Nunes, que atua no aeroporto de Vitória desde 2018, traz as dicas e orientações sobre como fazer sua viagem em segurança – e sem dor de cabeça. Ouça as explicações completas!
Segurança Em Foco - 23-12-21.mp3

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