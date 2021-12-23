Na hora de viajar: os cuidados no embarque e desembarque em aeroportos

Nesta edição do "Segurança em Foco" o destaque é como realizar um embarque seguro rumo a sua viagem de fim de ano. Com as festas e férias, o movimento em aeroportos aumenta significativamente e os problemas envolvendo o embarque e desembarque de passageiros também aumentam. O Agente de Polícia Federal Adriano Silva de Oliveira Nunes, que atua no aeroporto de Vitória desde 2018, traz as dicas e orientações sobre como fazer sua viagem em segurança – e sem dor de cabeça. Ouça as explicações completas!