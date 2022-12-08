Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

"Mulas do tráfico": grupos criminosos aliciam jovens para levar drogas ao exterior

Ouça a participação do agente da Polícia Federal, Rafael Pacheco

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 10:33

Publicado em 

08 dez 2022 às 10:33
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES)
Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES) Crédito: Carlos Alberto Silva
Nos últimos meses foi destaque a operação deflagrada pela Polícia Federal, no Espírito Santo e em Santa Catarina – a Operação Qatar –, contra o tráfico internacional de drogas. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão contra os responsáveis por adquirir passagens aéreas, preparar as malas, organizar a documentação e recrutar jovens para o transporte de entorpecentes para países da Europa, do Oriente Médio e da Ásia. A investigação começou com a prisão de dois capixabas e um paranaense em 2020, presos por tráfico internacional de drogas em um aeroporto do Qatar, sede da Copa do Mundo. Eles estavam com aproximadamente 10 quilos de cocaína nas bagagens em um voo que deixou o Brasil com destino a Bangkok, na Tailândia.
Após a prisão do trio em 2020, foram estabelecidas medidas de cooperação internacional. O objetivo era obter junto ao General Directorate of Drug Enforcement (autoridade responsável pela ação policial) todas as provas produzidas no país que pudessem ajudar a determinar os envolvidos no recrutamento de jovens (mulas) no Espírito Santo e no Brasil, atuantes no tráfico internacional de drogas. Diante de episódios como esses, nesta edição do "Segurança em Foco", o agente federal Rafael Pacheco, da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), explica o perfil de criminosos que são aliciados como "mulas", seu papel em organizações criminosas e como a Polícia Federal atua na sua identificação.
Segurança em Foco - Rafael Pacheco - 08-12-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carros elétricos
Espírito Santo lidera a nova geografia dos veículos elétricos no Brasil
João Fonseca
João Fonseca disputa vaga na semifinal de Roland Garros nesta terça-feira (02)
Base 27
Base 27 faz rodada de negócios para conectar startups, empresas e investidores

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados