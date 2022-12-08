"Mulas do tráfico": grupos criminosos aliciam jovens para levar drogas ao exterior

Nos últimos meses foi destaque a operação deflagrada pela Polícia Federal, no Espírito Santo e em Santa Catarina – a Operação Qatar –, contra o tráfico internacional de drogas. O objetivo era cumprir mandados de busca e apreensão contra os responsáveis por adquirir passagens aéreas, preparar as malas, organizar a documentação e recrutar jovens para o transporte de entorpecentes para países da Europa, do Oriente Médio e da Ásia. A investigação começou com a prisão de dois capixabas e um paranaense em 2020, presos por tráfico internacional de drogas em um aeroporto do Qatar, sede da Copa do Mundo. Eles estavam com aproximadamente 10 quilos de cocaína nas bagagens em um voo que deixou o Brasil com destino a Bangkok, na Tailândia.
Após a prisão do trio em 2020, foram estabelecidas medidas de cooperação internacional. O objetivo era obter junto ao General Directorate of Drug Enforcement (autoridade responsável pela ação policial) todas as provas produzidas no país que pudessem ajudar a determinar os envolvidos no recrutamento de jovens (mulas) no Espírito Santo e no Brasil, atuantes no tráfico internacional de drogas. Diante de episódios como esses, nesta edição do "Segurança em Foco", o agente federal Rafael Pacheco, da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), explica o perfil de criminosos que são aliciados como "mulas", seu papel em organizações criminosas e como a Polícia Federal atua na sua identificação.
Segurança em Foco - Rafael Pacheco - 08-12-22.mp3