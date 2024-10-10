Maconha é a droga mais prevalente entre estudantes do ES, aponta estudo

Um estudo realizado pelo Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) concluiu que a maconha é a droga mais prevalente entre estudantes do ensino médio no Espírito Santo. A pesquisa contemplou mais de 60 escolas da Grande Vitória e contou com a participação de mais de 4.600 alunos. Entre os resultados, o estudo reúne as motivações, predominância entre os gêneros e detalha o uso de cada droga. Nesta edição de “Segurança em Foco”, a enfermeira e doutora em Epidemiologia Franciéle MarabottI detalha os objetivos da pesquisa. Ouça a conversa completa!