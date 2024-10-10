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Segurança em Foco

Maconha é a droga mais prevalente entre estudantes do ES, aponta estudo

Pesquisa da Ufes foi feita com alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:35

Publicado em 

10 out 2024 às 11:35
Maconha e suas formas de consumo
Maconha e suas formas de consumo Crédito: Freepik
Um estudo realizado pelo Laboratório de Estudos sobre Violência, Saúde e Acidentes da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) concluiu que a maconha é a droga mais prevalente entre estudantes do ensino médio no Espírito Santo. A pesquisa contemplou mais de 60 escolas da Grande Vitória e contou com a participação de mais de 4.600 alunos. Entre os resultados, o estudo reúne as motivações, predominância entre os gêneros e detalha o uso de cada droga. Nesta edição de “Segurança em Foco”, a enfermeira e doutora em Epidemiologia Franciéle MarabottI detalha os objetivos da pesquisa. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Franciéle Marabotti - 10-10-24.mp3

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