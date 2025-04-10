Kit de emergência: o que ter casa para evitar danos em casos de desastres?

A União Europeia recomendou recentemente a preparação de um kit de sobrevivência para que os cidadãos estejam preparados para enfrentar possíveis crises. A medida sugere que cada família tenha em casa um kit de emergência com itens básicos, como água potável, alimentos não perecíveis, documentos pessoais, roupas, lanterna com pilhas e material de higiene.

No Espírito Santo, a possibilidade de fortes chuvas representa uma ameaça real para famílias de algumas áreas vulneráveis. Preparar a população para situações adversas é uma das formas de promover mais consciência dos riscos e minimizar os danos. Nesta edição de "Segurança em Foco", o tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e membro da Defesa Civil Estadual, Jacques Prates, explica o que a população pode ter em casa para evitar maiores prejuízos em casos de desastres, como os naturais.