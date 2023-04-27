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Segurança em Foco

Kira e Wolf: conheça a "patrulha canina" que passa a atuar no ES

Conheça detalhes na entrevista com o responsável por cuidar do canil regional da PF, o agente Bruno Stoll

Publicado em 27 de Abril de 2023 às 11:02

Publicado em 

27 abr 2023 às 11:02
O cão Wolf, da Polícia Federal do ES
O cão Wolf, da Polícia Federal do ES Crédito: Reprodução
Naquela que é considerada a "patrulha canina" da Polícia Federal, os cães Kira e Wolf passam a fazer parte do trabalho de repressão às drogas – e educação junto à população – da instituição policial no Espírito Santo. A cadela Kira, de dois anos de idade, é um pastor alemão fêmea. Já Wolf, também de dois anos, é um Pastor-belga-malinois. No Estado, o responsável por cuidar do canil regional da PF, em São Torquato, Vila Velha, é o agente Bruno Stoll. Em participação no "Segurança em Foco", o agente traz detalhes do trabalho a ser realizado pelos cães. "Ambos estão sendo treinados desde filhotes, desde o processo de socialização de ambientes até serem introduzidos à exposição de drogas para sua identificação", explica.
E o que eles farão? "São dois cães K9 que vão atuar, por exemplo, em portos, aeroporto, região rodoviária, em operações policiais, de forma geral. Eles também auxiliam no trabalho de prevenção, educação junto a escolas", orienta. O agente também explica que, além do processo de cuidados e treinamento que os cães passam, a dupla passa por cuidados veterinários. 
Segurança Em Foco - Bruno Stoll - 27-04-23.mp3

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