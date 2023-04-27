Kira e Wolf: conheça a "patrulha canina" que passa a atuar no ES

Naquela que é considerada a "patrulha canina" da Polícia Federal, os cães Kira e Wolf passam a fazer parte do trabalho de repressão às drogas – e educação junto à população – da instituição policial no Espírito Santo. A cadela Kira, de dois anos de idade, é um pastor alemão fêmea. Já Wolf, também de dois anos, é um Pastor-belga-malinois. No Estado, o responsável por cuidar do canil regional da PF, em São Torquato, Vila Velha, é o agente Bruno Stoll. Em participação no "Segurança em Foco", o agente traz detalhes do trabalho a ser realizado pelos cães. "Ambos estão sendo treinados desde filhotes, desde o processo de socialização de ambientes até serem introduzidos à exposição de drogas para sua identificação", explica.