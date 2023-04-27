Kira e Wolf: conheça a "patrulha canina" que passa a atuar no ES

Naquela que é considerada a "patrulha canina" da Polícia Federal, os cães Kira e Wolf passam a fazer parte do trabalho de repressão às drogas – e educação junto à população – da instituição policial no Espírito Santo. A cadela Kira, de dois anos de idade, é um pastor alemão fêmea. Já Wolf, também de dois anos, é um Pastor-belga-malinois. No Estado, o responsável por cuidar do canil regional da PF, em São Torquato, Vila Velha, é o agente Bruno Stoll. Em participação no "Segurança em Foco", o agente traz detalhes do trabalho a ser realizado pelos cães. "Ambos estão sendo treinados desde filhotes, desde o processo de socialização de ambientes até serem introduzidos à exposição de drogas para sua identificação", explica.
E o que eles farão? "São dois cães K9 que vão atuar, por exemplo, em portos, aeroporto, região rodoviária, em operações policiais, de forma geral. Eles também auxiliam no trabalho de prevenção, educação junto a escolas", orienta. O agente também explica que, além do processo de cuidados e treinamento que os cães passam, a dupla passa por cuidados veterinários.
Segurança Em Foco - Bruno Stoll - 27-04-23.mp3