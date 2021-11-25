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Segurança em Foco

Internet não é terra sem lei: até onde vai limite da liberdade de expressão?

Quem explica é o delegado da Polícia Federal, Lorenzo Esposito

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:05

Publicado em 

25 nov 2021 às 12:05
Os perigos do compartilhamento excessivo de fotos nas redes sociais
Crédito: Pexels
Nesta semana foi destaque a notícia que a Polícia Federal (PF) indiciou o homem responsável por publicação que ataca o senador Fabiano Contarato (Rede) e seu filho. A postagem foi divulgada no Facebook no dia 15 de novembro por Giovani Loureiro. A publicação trazia uma foto do senador com o filho na praia de Vila Velha e chamava Contarato de “infeliz” e “sem vergonha”, além de alegar que o parlamentar estava com o filho para fazer “marketing”. Segundo nota da PF enviada ao senador, a investigação já foi encerrada e Loureiro foi indiciado por crime de injúria qualificada por ter sido cometido contra funcionário público, em razão de suas funções, além do crime ter sido cometido ou divulgado na internet.
Nos últimos tempos, o exercício e os limites da liberdade de expressão veem tomando destaque, em especial, pela massificação do uso das redes sociais. É sobre esse assunto que o delegado Lorenzo Esposito, Chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da Polícia Federal, trata nesta edição do "Segurança em Foco". A internet é terra sem lei? E até onde vai o limite da liberdade de expressão? Ouça as explicações completas a respeito do assunto!
Segurança em Foco - 25-11-21.mp3

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