Internet não é terra sem lei: até onde vai limite da liberdade de expressão?

Nesta semana foi destaque a notícia que a Polícia Federal (PF) indiciou o homem responsável por publicação que ataca o senador Fabiano Contarato (Rede) e seu filho. A postagem foi divulgada no Facebook no dia 15 de novembro por Giovani Loureiro. A publicação trazia uma foto do senador com o filho na praia de Vila Velha e chamava Contarato de “infeliz” e “sem vergonha”, além de alegar que o parlamentar estava com o filho para fazer “marketing”. Segundo nota da PF enviada ao senador, a investigação já foi encerrada e Loureiro foi indiciado por crime de injúria qualificada por ter sido cometido contra funcionário público, em razão de suas funções, além do crime ter sido cometido ou divulgado na internet.