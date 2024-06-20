Golpistas se passam por traficantes e ameaçam comerciantes; entenda o golpe!

Golpe Crédito: Pixabay

Um golpe em que criminosos se passam por traficantes e ameaçam proprietários de estabelecimentos comerciais tem causado prejuízo - e dor de cabeça - aos comerciantes do Espírito Santo. Na Serra, um lojista perdeu R$ 3 mil após receber uma ligação um suposto um traficante do bairro Rosário de Fátima, no mesmo município. Conforme consta no boletim de ocorrência, o golpista cobrou 5 mil reais da vítima alegando que, caso não recebesse o pagamento, metralharia o estabelecimento. Outro caso parecido ocorreu em Rio Marinho, em Cariacica, no começo do mês. Criminosos ligaram para um comerciante e ameaçaram incendiar a loja caso ele não fizesse uma transferência via Pix.

Nesta edição de "Segurança em Foco", o delegado titular dos 10º, 12º e 13º Distrito Policial da Serra, Josafá da Silva, explica como esse tipo de golpe funciona e o que as vítimas devem fazer caso recebam uma ligação parecida. Segundo ele, somente este ano, mais da metade das ocorrências registradas nas delegacias onde ele atua, têm ligação com extorsão e estelionato virtual. Ouça a conversa completa!

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O secretário de Estado de Justiça, Rafael Pacheco, alertou que não há casos de ligações que tenham partido de presídios no Espírito Santo. Segundo ele, além de bloqueadores nas unidades prisionais de regime fechado, o trabalho dos agentes e policiais penais vem contribuindo para garantir que não tenham ocorrências no Espírito Santo.