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Segurança em Foco

Golpe do falso traficante: saiba como se prevenir

Ouça entrevista com o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações, Jonathan Lana

Publicado em 18 de Setembro de 2025 às 11:25

Publicado em 

18 set 2025 às 11:25
Golpe
Golpe da chamada de vídeo Crédito: Pixabay
Nesta edição do “Segurança em Foco”, o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Jonathan Lana, explica o que é o golpe do falso traficante. Com os dados pessoais, os golpistas entram em contato com a vítima, alegando que ela estaria repassando informações à polícia e prejudicando o tráfico de drogas. Explorando o medo de quem está do outro lado da linha, os golpistas exigem uma solução que envolva o recebimento de quantias via PIX. Na conversa, o especialista dá dicas de como identificar esse golpe, apresenta casos recentes no Espírito Santo e traz orientações de como se proteger. Ouça a conversa completa!
CBN - SEGURANÇA EM FOCO - 18-09-25.mp3

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