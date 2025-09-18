Golpe do falso traficante: saiba como se prevenir

Nesta edição do “Segurança em Foco”, o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Jonathan Lana, explica o que é o golpe do falso traficante. Com os dados pessoais, os golpistas entram em contato com a vítima, alegando que ela estaria repassando informações à polícia e prejudicando o tráfico de drogas. Explorando o medo de quem está do outro lado da linha, os golpistas exigem uma solução que envolva o recebimento de quantias via PIX. Na conversa, o especialista dá dicas de como identificar esse golpe, apresenta casos recentes no Espírito Santo e traz orientações de como se proteger. Ouça a conversa completa!