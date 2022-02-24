Golpe do 'dinheiro esquecido': como fugir das fraudes

Desde que o Banco Central (BC) anunciou, no dia 24 de janeiro, que consumidores poderiam reaver "dinheiro esquecido" nos bancos, empresas de cibersegurança identificaram sites e aplicativos falsos que estão utilizando o assunto para atrair vítimas. Segundo cálculos divulgados uma unidade especializada em cibersegurança, em menos de um mês, sites falsos já teriam vitimado mais de 560 mil pessoas. A empresa informou que a estimativa leva em consideração apenas o número de usuários de Android no país, que seriam 131,1 milhões, de acordo com o IBGE.