Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Segurança em Foco

Golpe do 'dinheiro esquecido': como fugir das fraudes

Acompanhe as dicas do delegado da Polícia Federal, Lorenzo Esposito, que atua na repressão aos crimes fazendários

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 10:07

Publicado em 

24 fev 2022 às 10:07
Dinheiro, real, grana, valores, moeda, investimento
Crédito: Pixabay
Desde que o Banco Central (BC) anunciou, no dia 24 de janeiro, que consumidores poderiam reaver "dinheiro esquecido" nos bancos, empresas de cibersegurança identificaram sites e aplicativos falsos que estão utilizando o assunto para atrair vítimas. Segundo cálculos divulgados uma unidade especializada em cibersegurança, em menos de um mês, sites falsos já teriam vitimado mais de 560 mil pessoas. A empresa informou que a estimativa leva em consideração apenas o número de usuários de Android no país, que seriam 131,1 milhões, de acordo com o IBGE.
Ainda circulam nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens, links e informações que prometem consultar e até sacar via Pix valores disponíveis em bancos. O Banco Central tem uma ferramenta própria e oficial que permite o resgate de valores esquecidos em instituições financeiras. Nesta quinta-feira (24), o delegado da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários da Polícia Federal, Lorenzo Esposito, explica como não cair nesse tipo de golpe.
Segurança Em Foco - 24-01-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trilheiro é resgatado por bombeiros após desaparecer na região do Morro Pelado, em Joinville (SC)
Trilheiro é resgatado com vida após ficar 5 dias sem comer em SC, dizem bombeiros
A patarela, também conhecida como patadestre, será oinstalada em Domingos Martins
Domingos Martins ganha 'patarela' para proteção de animais
Pousada anunciada no pacote sequer trabalhava com a agência
Clientes denunciam prejuízos após compra de viagens em agência de turismo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados