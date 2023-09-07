Força Integrada é implantada no ES para combate do crime organizado

Em visita ao Espírito Santo, no dia 4 de setembro, o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Flávio Dino anunciou a implantação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). Através da união das Polícias Federal, Militar, Rodoviária Federal, Civil e Penal, além do apoio das Guardas Municipais, a força integrada é uma política focada em enfrentar organizações criminosas envolvidas com homicídios, tráfico de drogas, roubos e furtos e lavagem de dinheiro. Entre os objetivos estão o desmantelamento e a descapitalização desses grupos criminosos. No Segurança em Foco desta semana, o delegado e chefe da Delegacia Regional de Polícia Judiciária da PF-ES, Arcelino Damasceno explica como funciona a FICCO. Ouça a conversa completa!