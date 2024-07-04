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Segurança em Foco

Fiscalizações no trânsito serão intensificadas para reduzir acidentes e sinistros no ES

Ouça as participações do Capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão de Trânsito e o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 11:02

Publicado em 

04 jul 2024 às 11:02
Cachoeiro é a segunda cidade do ES com mais acidentes com mortes
 acidentes de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Diego Gomes
Os desafios no trânsito brasileiro. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), ao longo de todo o ano de 2023, a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes com meios de transporte terrestres. Entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes (em números absolutos) no trânsito, em relação à década anterior, com uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes que cresceu 2,3% neste período, mostrando resultados bastante frustrantes em relação à meta global estipulada pela ONU. Este é o tema em destaque nesta edição do CBN Vitória. As estratégias utilizadas pelas autoridades de trânsito no enfrentamento aos acidentes e sinistros. Participam da conversa o Capitão Anthony Moraes Costa, do Batalhão da Polícia de Trânsito (BPTran), e o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni, responsável pela Guarda Municipal da Capital. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Capitão Anthony Moraes Costa - Amarílio Boni - 04-07-24.mp3

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