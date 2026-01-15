Férias, viagens, aglomerações: como proteger os dados no seu celular? Polícia orienta!

Proteção de dados, segurança Crédito: Pixabay

Nesta edição do Segurança em Foco vai o alerta sobre segurança digital! O verão é sinônimo de festas, viagens, encontros, praia e momentos de lazer. Ao mesmo tempo, aponta reportagem de "O Globo", o período registra um aumento significativo nos casos de perda, roubo e uso indevido de celulares, principal porta de acesso a dados pessoais, contas bancárias, redes sociais e outras informações sensíveis. Para evitar transtornos durante as férias e recessos, adotar medidas preventivas simples, porém eficazes, é fundamental. Quem fala sobre o assunto é o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Ícaro Olímpio.

O delegado traz o alerta. "Nesse período, onde as pessoas frequentam lugares com maior movimentação de público, temos uma maior chance de acontecer um descuido com o celular e ocorrerem crimes de furtos, roubos. Esses crimes podem depois, eventualmente, levar até a casos de delitos digitais. O celular furtado, roubado, pode não está com alguma 'camada' de proteção e o criminoso consegue entrar em contas bancárias, aplicativos e se passar pela pessoa. Ponto fundamental: os dados contidos naquele celular", explica.

"A questão da biometria, reconhecimento facial e troca de senhas com periodicidade são pontos a serem destacados", também destaca o delegado. "Aconteceu um crime, furto/roubo, o tempo é precioso. Já faça o bloqueio, ative o rastreamento, faça o backup com regularidade... são pontos a serem destacados quando falamos em segurança digital", explica. Outra dica é evitar redes Wi-Fi públicas para acessar bancos, pagamentos ou informações sensíveis, por exemplo. Ouça a conversa completa!