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Segurança em Foco

Férias de meio de ano se aproximam: fique atento à validade do passaporte infantil

Quem detalha o assunto é a agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Leila Santana

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 10:38

Publicado em 

25 mai 2023 às 10:38
Passaporte do Brasil
Passaporte do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva
Aproximando-se do período das férias de julho, caracterizadas pelo recesso escolar, é importante que pais e responsáveis que irão viajar com os filhos para fora do país fiquem atentos ao prazo de validade do passaporte dos pequenos. Isso porque o prazo de validade varia conforme a faixa etária. O alerta é da Polícia Federal. Para aqueles que têm de quatro anos completos a 18 anos, o prazo é de cinco anos de validade. Apenas de 18 anos completos para cima, é que o prazo é outro: 10 anos de validade. Quem detalha o assunto é a agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Leila Santana, supervisora local do Posto Emissor de Passaportes no ES, localizado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.
CBN - Segurança Em Foco - Leila Santana - 24-05-23.mp3

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