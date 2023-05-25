Férias de meio de ano se aproximam: fique atento à validade do passaporte infantil

Aproximando-se do período das férias de julho, caracterizadas pelo recesso escolar, é importante que pais e responsáveis que irão viajar com os filhos para fora do país fiquem atentos ao prazo de validade do passaporte dos pequenos. Isso porque o prazo de validade varia conforme a faixa etária. O alerta é da Polícia Federal. Para aqueles que têm de quatro anos completos a 18 anos, o prazo é de cinco anos de validade. Apenas de 18 anos completos para cima, é que o prazo é outro: 10 anos de validade. Quem detalha o assunto é a agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Leila Santana, supervisora local do Posto Emissor de Passaportes no ES, localizado no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha.