"Febre" nos anos 1960, LSD volta a preocupar; Polícia alerta para riscos

Um artigo publicado na revista "Forensic Science International" por pesquisadores brasileiros olhou para um fenômeno recente no cenário de psicoativos no país: a volta do consumo de LSD, além da primeira apreensão de uma pró-droga no Brasil. De acordo com o estudo, foram encontradas amostras de papel contendo pró-drogas derivados de LSD, incluindo o inédito ALD-52. Pró-drogas são substâncias a princípio inativas, mas que, uma vez ingeridas, sofrem transformações pelo metabolismo humano que os tornam ativos, inclusive assumindo características psicodélicas. É sobre esse alerta que o "Segurança em Foco" trata nesta edição, com a participação do agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Rafael Pacheco. Em destaque, os riscos do seu consumo e seus efeitos colaterais. Ouça as explicações completas!