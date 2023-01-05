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Segurança em Foco

"Febre" nos anos 1960, LSD volta a preocupar; Polícia alerta para riscos

Ouça a conversa completa com o agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Rafael Pacheco!

Publicado em 05 de Janeiro de 2023 às 12:13

Publicado em 

05 jan 2023 às 12:13
Drogas
Drogas Crédito: Pexels
Um artigo publicado na revista "Forensic Science International" por pesquisadores brasileiros olhou para um fenômeno recente no cenário de psicoativos no país: a volta do consumo de LSD, além da primeira apreensão de uma pró-droga no Brasil. De acordo com o estudo, foram encontradas amostras de papel contendo pró-drogas derivados de LSD, incluindo o inédito ALD-52. Pró-drogas são substâncias a princípio inativas, mas que, uma vez ingeridas, sofrem transformações pelo metabolismo humano que os tornam ativos, inclusive assumindo características psicodélicas. É sobre esse alerta que o "Segurança em Foco" trata nesta edição, com a participação do agente de Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Rafael Pacheco. Em destaque, os riscos do seu consumo e seus efeitos colaterais. Ouça as explicações completas!
Segurança em Foco - Rafael Pacheco - 05-01-23.mp3
Depois de agitar os anos 1960, o LSD voltou a se infiltrar nas pistas. Suspensas as barreiras contra aglomerações, a busca frenética pela sensação de liberdade estimulou a demanda por alucinógenos. A droga foi criada em laboratório pelo químico suíço Albert Hofmann em 1943 e, devido a seu potencial de expansão da consciência, logo passou a ocupar lugar de destaque no receituário de psiquiatras e psicanalistas, impressionados com os efeitos do uso terapêutico no tratamento dos problemas da mente. Daí para a pura e simples experiência psicodélica foi um passo, desencadeando as “viagens” na qual, de tempos em tempos, os jovens, principalmente, embarcam em bando.

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