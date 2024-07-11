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Segurança em Foco

Falsos oftalmologistas enganavam consumidores em Vitória

Ouça entrevista com o delegado da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, Eduardo Passamani

Publicado em 11 de Julho de 2024 às 10:49

Publicado em 

11 jul 2024 às 10:49
Dupla detida em Vitória fazia exames oftalmológicos gratuitos e depois vendia óculos de baixa qualidade aos pacientes
Dupla detida em Vitória fazia exames oftalmológicos gratuitos e depois vendia óculos de baixa qualidade aos pacientes Crédito: Álvaro Guaresqui/TV Gazeta
Dois homens que atuavam como falsos oftalmologistas foram presos em flagrante por exercício ilegal da profissão na última terça-feira (9), em Vitória. De acordo com a polícia, um instrutor de autoescola e um vendedor, que não tiveram os nomes divulgados, atraíam "pacientes" com a oferta de consultas grátis em mutirões de atendimento onde eles vendiam óculos de baixa qualidade por até R$ 500. O suposto exame era ofertado de forma gratuita, sendo que depois a dupla prescrevia e vendia óculos aos pacientes, sem qualquer capacitação técnica para isso. As informações foram divulgadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Conselho Regional de Medicina (CRM). Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, fala sobre o assunto. 
CBN – Segurança Em Foco - Eduardo Passamani - 11-07-24.mp3
Eles foram detidos em flagrante e autuados pelo crime de exercício ilegal da Medicina, entretanto, foram liberados para responder em liberdade. A investigação iniciou após uma denúncia anônima ao Conselho Regional de Medicina (CRM) do Espírito Santo.

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