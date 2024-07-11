Falsos oftalmologistas enganavam consumidores em Vitória

Dois homens que atuavam como falsos oftalmologistas foram presos em flagrante por exercício ilegal da profissão na última terça-feira (9), em Vitória. De acordo com a polícia, um instrutor de autoescola e um vendedor, que não tiveram os nomes divulgados, atraíam "pacientes" com a oferta de consultas grátis em mutirões de atendimento onde eles vendiam óculos de baixa qualidade por até R$ 500. O suposto exame era ofertado de forma gratuita, sendo que depois a dupla prescrevia e vendia óculos aos pacientes, sem qualquer capacitação técnica para isso. As informações foram divulgadas pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Conselho Regional de Medicina (CRM). Em entrevista à CBN Vitória, o delegado titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), Eduardo Passamani, fala sobre o assunto.