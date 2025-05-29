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Segurança em Foco

Falso motoboy: como se proteger do golpe em que criminosos se passam por funcionários de banco

As explicações são do gerente de segurança do Banestes, Paulo Neiva

Publicado em 29 de Maio de 2025 às 10:37

Publicado em 

29 mai 2025 às 10:37
Cuidado com o golpe do motoboy!
Cuidado com o golpe do motoboy! Crédito: Pexels
Nessa edição de "Segurança em Foco", atenção ao golpe do falso motoboy ou do falso entregador. Essa armadilha é preparada por criminosos que se passam por funcionários de bancos ou operadoras de cartão de crédito. A tática envolve ligação, coleta de dados sensíveis e a promessa de que os problemas no cartão serão resolvidos. A vítima confia, confidencia as informações sensíveis e entrega o cartão físico a um entregador... ou melhor, um golpista. Para entender melhor como o golpe funciona e quais as táticas para se proteger, a CBN Vitória conversa com o gerente de segurança do Banestes, Paulo Neiva. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança em Foco - Paulo Neiva - 29-05-25.mp3

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