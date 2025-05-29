Falso motoboy: como se proteger do golpe em que criminosos se passam por funcionários de banco

Nessa edição de "Segurança em Foco", atenção ao golpe do falso motoboy ou do falso entregador. Essa armadilha é preparada por criminosos que se passam por funcionários de bancos ou operadoras de cartão de crédito. A tática envolve ligação, coleta de dados sensíveis e a promessa de que os problemas no cartão serão resolvidos. A vítima confia, confidencia as informações sensíveis e entrega o cartão físico a um entregador... ou melhor, um golpista. Para entender melhor como o golpe funciona e quais as táticas para se proteger, a CBN Vitória conversa com o gerente de segurança do Banestes, Paulo Neiva. Ouça a conversa completa!