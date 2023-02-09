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Exploração sexual infantil: entenda quais são os sinais das vítimas

E prepare-se para um choque de realidade: conheça alguns dos casos de abusadores presos pela Polícia Federal no ES

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 12:27

Publicado em 

09 fev 2023 às 12:27
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos
As crianças não sabem e nem conseguem denunciar os abusos. Fique atento aos sinais Crédito: Shutterstock
Crianças de todo o Brasil são vítimas de exploração sexual infantil. Uma marca que costuma ficar para a vida toda. A exploração sexual acontece quando crianças e adolescentes são usados com a intenção de se obter lucro ou benefício de qualquer espécie. Em geral as vítimas são coagidas ou persuadidas por um aliciador. No Brasil, a pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão; de 3 a 6 anos para quem compartilha; e de 4 a 8 anos de prisão para quem produz conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual. Para tratar de um tema tão importante, saber quais são os sinais das vítimas e compreender o que pode ser feito para diminuir ou evitar a ocorrência de novos casos, o CBN Vitória conversa com Márcio Bueno, agente da  Polícia Federal há 20 anos e especialista no combate aos crimes sexuais contra menores via internet. E prepare-se para um "choque de realidade": conheça alguns dos casos de abusadores presos pela Polícia Federal no ES Acompanhe.
Segurança Em Foco - Marcio Bueno - 09-02-23.mp3

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