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Segurança em Foco

Esquema de segurança para o segundo turno terá mais de 7 mil policiais no ES

Ouça detalhes nas entrevistas com o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer e com o coronel da Polícia Militar, Antônio Marcos de Souza Reis

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 10:35

Publicado em 

27 out 2022 às 10:35
Eleições
Eleições Crédito: Agência Brasil
Em reunião realizada nesta terça-feira (25) representantes das forças de segurança do Espírito Santo se reuniram para alinhar o chamado "Plano Estratégico de Atuação Integrado Estadual para o 2º turno da Operação ES Eleições 2022". Os eleitores e eleitoras retornam às urnas neste domingo, dia 30 de outubro, para eleger o presidente da República e governadores de 12 estados, como é o caso do Espírito Santo. A votação ocorre das 8h às 17h pelo horário de Brasília. De acordo com os entrevistados, o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer e o Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no próximo domingo (30), 7300 policiais estarão nas ruas, um efetivo superior ao empregado no 1º turno das eleições. 
Segurança em Foco - Guilherme Helmer e Coronel Antônio Marcos de Souza Reis - 27-10-22

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