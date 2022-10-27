Esquema de segurança para o segundo turno terá mais de 7 mil policiais no ES

Em reunião realizada nesta terça-feira (25) representantes das forças de segurança do Espírito Santo se reuniram para alinhar o chamado "Plano Estratégico de Atuação Integrado Estadual para o 2º turno da Operação ES Eleições 2022". Os eleitores e eleitoras retornam às urnas neste domingo, dia 30 de outubro, para eleger o presidente da República e governadores de 12 estados, como é o caso do Espírito Santo. A votação ocorre das 8h às 17h pelo horário de Brasília. De acordo com os entrevistados, o delegado da Polícia Federal no Espírito Santo (PF-ES), Guilherme Helmer e o Coronel Antônio Marcos de Souza Reis, subsecretário de Integração Institucional da Secretaria de Estado da Segurança Pública, no próximo domingo (30), 7300 policiais estarão nas ruas, um efetivo superior ao empregado no 1º turno das eleições.